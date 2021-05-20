Юрий Рогулев объяснил реакцию США на завершение строительства "СП-2"

Вашингтон смирился c тем, что Россия закончит строительство "Северного потока — 2". Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

Вашингтон смирился c тем, что Россия закончит строительство "Северного потока — 2". Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

По его словам, США всегда были против таких проектов. Когда в 1970 годах планировали провести первый газопровод, американцы уже высказывались против.

"Но был период разрядки, они ничего не могли сделать, так и сейчас. Против выступают, а возможности ограничены", — сказал Рогулев во время брифинга в медиацентре "Патриот".

Также эксперт оценил намерения президента США Джозефа Байдена совместить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным с саммитом НАТО в Брюсселе. По словам Рогулева, в такой позиции нет пренебрежения. Подобные встречи проводились с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

"Они (США. — Прим. ред.) попытаются в один визит упаковать многое, это говорит о том, что есть у президента свой график", — добавил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может принять решение о саммите с Джо Байденом после анализа встречи главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.