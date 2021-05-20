Названа причина низких темпов вакцинации от коронавируса в России

Несмотря на доступность вакцинации от коронавируса в России, прививочная кампания в стране пока продвигается не очень быстро, заявил эпидемиолог Минздрава РФ Александр Горелов.

Несмотря на доступность вакцинации от коронавируса в России, прививочная кампания в стране пока продвигается не очень быстро, заявил эпидемиолог Минздрава РФ Александр Горелов.

Российские ученые изобрели уже четыре вакцины от коронавируса. Две из них активно используются на территории страны. Все препараты успешно прошли клинические испытания, в ходе которых доказали свою эффективность и безопасность, напомнил Горелов.

Многие россияне пока нерешительно подходят к процедуре. По мнению эпидемиолога, причиной такого явления могут быть антипрививочники. Такое движение существовало в мире с древних времен, констатировал Горелов.