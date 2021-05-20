Производитель популярного в РФ мороженого заявил о готовности работать по новым стандартам

Компания "Чистая линия" назвала сообщения о ее якобы неготовности к началу производства мороженого с соблюдением новых требований маркировки не соответствующими действительности.

Компания "Чистая линия" назвала сообщения о ее якобы неготовности к началу производства мороженого с соблюдением новых требований маркировки не соответствующими действительности.

В пресс-службе заверили, что производитель всегда выполняет требования. Потенциальные трудности, связанные с запуском системы маркировки "Честный знак", действительно обсуждались на совещаниях, однако о неготовности к производству речи не шло. Предприятие своевременно отреагировало на требования кабмина и заказало для маркировки оборудование, передает сайт 360tv.ru.

В настоящее время фабрика работает в усиленном режиме. Это дает возможность накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий в соответствии с постановлением правительства. Объем поставок в магазины не сократится.