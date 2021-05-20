Фильм "Турист" станет ключом к патриотическому самосознанию молодого поколения РФ

Советник главы Ленобласти по межнациональным отношениям Герман Владимиров восхитился лентой "Турист", повествующей о российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Советник главы Ленобласти по межнациональным отношениям Герман Владимиров восхитился лентой "Турист", повествующей о российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Премьера фильма "Турист" произошла в Москве 19 мая 2021 года. Главными персонажами стали специалисты из РФ, которые помогали властям противостоять бандитам из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены". Преступников возглавлял бывший президент Франсуа Бозизе, который надеялся сорвать выборы при помощи преступников.

Владимиров, посмотрев ленту, в разговоре с корреспондентом издания "Народные Новости" отметил, что считает инструкторов, работающих в Африке — героями. Также он выразил надежду на то, что персонажи "Туриста" станут героями в глазах детей и подростков России. А их действия могут пробудить в юных зрителях любовь к своей стране и патриотическое сознание.

Всего в проекте приняли участие примерно 700 африканских актеров. Они вместе с творческими коллективами из России и Центральноафриканской Республики приложили все усилия, чтобы сделать качественную работу.