Историк Юрий Рогулев уверен, что Вашингтон хочет стабильности в отношениях с Москвой

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена были конструктивными. Встреча политиков является попыткой организовать саммит лидеров России и Америки.

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена были конструктивными. Встреча политиков является попыткой организовать саммит лидеров России и Америки.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, Вашингтон стремится к стабильности в отношениях с Москвой. Вместе с тем американцы заявляют, что не перестанут отступать и вводить ограничительные меры, сказал историк на обсуждении итогов саммита Лаврова и Блинкена в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

"Они настроены, чтобы отношения с Россией были стабильными, предсказуемыми, как хотите — так и трактуйте. При этом американская сторона заявляет, что при необходимости будет отвечать на недружественные действия со стороны РФ", — пояснил эксперт.

Соединенные Штаты не будут вводить санкции в отношении проекта "Северный поток — 2", процитировал американскую сторону историк. Кроме того, Вашингтон не предпринимает никаких определенных действий, пока только слова. Необходимо дождаться конкретных предложений, подчеркнул Рогулев.