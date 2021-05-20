Жители Подмосковья организовали флешмоб в поддержку Манижи

Музыкальные коллективы и жители Московской области устроили масштабный флешмоб в поддержку участницы Евровидения Манижи Сангин, видео опубликовано на YouTube.

Музыкальные коллективы и жители Московской области устроили масштабный флешмоб в поддержку участницы Евровидения Манижи Сангин, видео опубликовано на YouTube.

В ролике участницы народного ансамбля, девушки и юноши исполняют песню "Русская женщина". Съемки проходили на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы "Архангельское". Во флешмобе также приняли участие сотрудницы телеканала "360".

Манижа Сангин 18 мая выступила в первом полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме. Видео с песней "Русская женщина" на официальном YouTube-канале конкурса посмотрели почти шесть миллионов раз.

Артистка получила множество восторженных комментариев от зрителей со всего мира. Манижа прошла в финал, за победу в Евровидении также продолжат борьбу вокалисты из Израиля, Азербайджана, Бельгии, Норвегии, Литвы, Мальты, Украины, Кипра и Швеции.