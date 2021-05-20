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18:28   20 Мая 2021
Политика

Путин поддержал идею "Единой России" о городах трудовой доблести

Путин поддержал идею "Единой России" о городах трудовой доблести

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России", озвученную секретарем генсовета партии Андреем Турчаком, о присвоении почетного звания 11 городам РФ.

Глава государства поблагодарил присутствующих за предложение о присвоении звания "Город трудовой доблести" некоторым населенным пунктам страны. Президент поддержал эту инициативу и сообщил, что вопрос прорабатывается и с общественными организациями, и с людьми на местах.

Инициатива "Единой России" касается Красноярска, Пензы, Кирова, Магадана и других городов страны.

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#путин #города #единая россия

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