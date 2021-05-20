18:28 20 Мая 2021Политика
Путин поддержал идею "Единой России" о городах трудовой доблести
Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России", озвученную секретарем генсовета партии Андреем Турчаком, о присвоении почетного звания 11 городам РФ.
Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России", озвученную секретарем генсовета партии Андреем Турчаком, о присвоении почетного звания 11 городам РФ.
Глава государства поблагодарил присутствующих за предложение о присвоении звания "Город трудовой доблести" некоторым населенным пунктам страны. Президент поддержал эту инициативу и сообщил, что вопрос прорабатывается и с общественными организациями, и с людьми на местах.
Инициатива "Единой России" касается Красноярска, Пензы, Кирова, Магадана и других городов страны.