США заняли выжидательную позицию по «Северному потоку — 2» из-за Германии — Рогулев

Штаты не изменили свою позицию, несмотря на обещание смягчить политику по газопроводу.

США заняли выжидательную позицию по «Северному потоку — 2»: намерения Вашингтона смягчить политику в отношении российско-европейского проекта не означают, что Штаты отказались от намерений не допустить запуска трубопровода, предупреждает директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена введет, но сразу откажется от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2. Рогулев связывает такое решение с предстоящим визитом президента США в Европу для переговоров с европейскими союзниками. Канцлер Германии Ангела Меркель уже оценила американский «шаг навстречу».

«США отметили, что санкционная политика продолжится против судов и других компаний, имеющих отношение к "Северному потоку — 2". Более того, они будут дожидаться выборов в Германии, и если осенью к власти придут "Зеленые", выступающие категорически против строительства газопровода, то санкции могут и не понадобиться — немцы сами могут отказаться от проекта. США просто заняли выжидательную позицию», — рассказал Рогулев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эксперт напомнил, что США были против совместных энергетических проектов России с Европой еще во времена Советского Союза — в этом смысле американское сопротивление отнюдь не ново.

«В 1970-е годы, когда затевался первый трубопровод в Германию, у СССР даже труб не было соответствующего диаметра — проект назывался "газ в обмен на трубы": немецкая сторона предоставляла трубы, СССР оплачивал строительство, а потом расплачивался газом. Уже тогда американцы были против», — отметил Рогулев.

Однако 50 лет назад в российско-американских отношениях был период «разрядки», а потому США ничего не смогли сделать, чтобы помешать проекту. Сейчас ситуация повторяется: Штаты выступают против «СП — 2», но их возможности повлиять на ситуацию весьма ограничены.

19 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Рейкьявике. С момента вступления Байдена в должность президента это первая встреча представителей России и США на столь высоком уровне: подробнее об итогах переговоров читайте в нашей статье.