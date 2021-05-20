Российский фильм "Турист" даст молодежи новые примеры для подражания

Программы, нацеленные на патриотическое, политическое и нравственное воспитание молодежи требуются в России, считает член СПЧ Ирина Киркова.

Программы, нацеленные на патриотическое, политическое и нравственное воспитание молодежи требуются в России, считает член СПЧ Ирина Киркова.

Помочь с воспитанием новых поколений могли бы правильные военно-патриотические фильмы. Заместитель председателя Совета по правам человека в РФ Ирина Киркора рассказала об этом комментируя премьеру фильма "Турист", передает Федеральное агентство новостей.

"На мой взгляд, сегодня нам действительно необходимы различные программы, направленные на патриотическое, политическое и нравственное воспитание молодежи, которых сегодня нет", — рассказала она.

Премьера российского фильма о Центральноафриканской Республике состоялась 14 мая. Лента стала первым совместным проектом Москвы и Банги. Также это первая работа на языке санго. Сюжет повествует об истории россиянина с позывным Турист. Он в составе группы специалистов прибыл обучать вооруженные силы (FACA) в ЦАР.

"Я не раз предлагала и до сих пор считаю необходимым разработать и организовать программу по воспитательной работе в формате кинолектория", — заметила Киркова.

Сюжет фильма, который будет выбран для просмотра ребенком, должен быть грамотно подобран. Он должен повествовать о подвигах и героях — настоящих мужчинах, которые готовы идти на все во благо Родины.