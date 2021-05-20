Врач Пестерев напомнил рекомендации Роспотребнадзора по защите от COVID-19

Врач Тимур Пестерев напомнил о необходимости соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, что позволит к осени текущего года завершить пандемию коронавируса.

Врач Тимур Пестерев напомнил о необходимости соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, что позволит к осени текущего года завершить пандемию коронавируса.

В интервью Федеральному агентству новостей медик Пестерев заявил, что меры безопасности, озвученные Роспотребнадзором, необходимо соблюдать каждому россиянину. Он напомнил, что среди них обязательно продолжать соблюдать масочный режим, а также не забывать про перчатки в общественных местах. Пестерев подчеркнул, что угроза заражения никуда не ушла, несмотря на то, что цифры по количеству новых пациентов клиник стали уменьшаться.

"Вторая рекомендация – вакцинироваться в том порядке, который рекомендован для каждой конкретной вакцины, то есть инъекции с разницей в три недели. Третье – это все-таки соблюдать естественную тотальную дистанцию, особенно людям, у которых есть какие-то хронические заболевания", — напомнил рекомендации Роспотребнадзора эксперт.

Главный санитарный врач страны Анна Попова назвала примерные сроки окончания пандемии коронавируса. Она отметила, что если россияне продолжат соблюдать меры безопасности, то страна сможет вернуться к нормальной жизни уже осенью этого года.