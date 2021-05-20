Финский политолог указал на двигатель русофобии в Европе

Финская газета Helsingin Sanomat с 1930-х годов является главным распространителем русофобии не только в самой Финляндии, но и во всей Северной Европе.

Финская газета Helsingin Sanomat с 1930-х годов является главным распространителем русофобии не только в самой Финляндии, но и во всей Северной Европе.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал финский правозащитник, политолог Йохан Бекман.

По его словам, несколько лет назад журналист медиаконцерна «Санома» Туомас Мурая, который ранее возглавлял службу информационных операций НАТО в Афганистане и Косово, оказался в центре скандала, заявив, что характерной чертой русского народа якобы являются «тупость, безграмотность и глупость».

Также Бекман напомнил, что советско-финская война 1939-1940 во много была спровоцирована министром иностранных дел Финляндии тех лет Элиасом Эркко, который в своей газете Helsingin Sanomat с 1937 года по 1939 вел самую ожесточенную антисоветскую пропаганду во всей Европе.

И в наше время газета Helsingin Sanomat не просто продолжает существовать, но и ведет все ту же агрессивную антироссийскую агитацию, напомнил финский правозащитник.

«Это все знают. Достаточно посмотреть, что они пишут. Это даже не местный уровень. Это очень опасный деятель во всей Северной Европе», — подчеркнул Бекман.

В заключение эксперт добавил, что газета Helsingin Sanomat наравне с Североатлантическим альянсом и запрещенной в России террористической группировкой ИГ являются на сегодняшний день наследниками Адольфа Гитлера, и должны быть ликвидированы.