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17:45   20 Мая 2021
Политика

Гутерреш назвал единственный способ урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем

Гутерреш назвал единственный способ урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает дипломатический диалог единственно возможным способом разрешения палестино-израильского противостояния.

Такое заявление руководитель международной организации сделал на специальном заседании ассамблеи ООН, проходящем в Нью-Йорке.

"Возвращение к мирному процессу — это единственный путь к долгосрочному и справедливому решению", — подчеркнул Гутерреш.

Он отметил, что ООН твердо привержена мирному диалогу между Палестиной и Израилем и будет предпринимать все необходимые усилия для незамедлительного прекращения боевых действий в районе сектора Газа.

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#оон #гутерреш #газа

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