17:45 20 Мая 2021Политика
Гутерреш назвал единственный способ урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает дипломатический диалог единственно возможным способом разрешения палестино-израильского противостояния.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает дипломатический диалог единственно возможным способом разрешения палестино-израильского противостояния.
Такое заявление руководитель международной организации сделал на специальном заседании ассамблеи ООН, проходящем в Нью-Йорке.
"Возвращение к мирному процессу — это единственный путь к долгосрочному и справедливому решению", — подчеркнул Гутерреш.
Он отметил, что ООН твердо привержена мирному диалогу между Палестиной и Израилем и будет предпринимать все необходимые усилия для незамедлительного прекращения боевых действий в районе сектора Газа.