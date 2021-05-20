Гутерреш назвал единственный способ урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает дипломатический диалог единственно возможным способом разрешения палестино-израильского противостояния.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает дипломатический диалог единственно возможным способом разрешения палестино-израильского противостояния.

Такое заявление руководитель международной организации сделал на специальном заседании ассамблеи ООН, проходящем в Нью-Йорке.

"Возвращение к мирному процессу — это единственный путь к долгосрочному и справедливому решению", — подчеркнул Гутерреш.

Он отметил, что ООН твердо привержена мирному диалогу между Палестиной и Израилем и будет предпринимать все необходимые усилия для незамедлительного прекращения боевых действий в районе сектора Газа.