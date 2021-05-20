Министр энергетики Крыма сообщил об аварии на одной из нитей энергомоста

Авария произошла на одной из четырех нитей энергомоста, объединяющего Краснодарский край с Крымом. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.

Авария произошла на одной из четырех нитей энергомоста, объединяющего Краснодарский край с Крымом. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.

Повреждения получила одна фаза Тамань — Кафа, что сократило ресурсы резерва полуострова на 25%. По словам Рукавишникова, три остальные линии работают исправно, но переключение на них займет некоторое время.

"Для этого придется использовать кабель диаметром приблизительно 200–250 мм, достаточно жесткий. И (его. — Прим. ред.) надо переключить на ту поврежденную фазу, которая есть. Одну жилу мы уже использовали — это такой первый звоночек", — отметил министр.

Рукавишников также указал на необходимость использования собственных источников энергии на полуострове и применения энергомоста только в качестве резервного источника питания.