Министр энергетики Крыма сообщил об аварии на одной из нитей энергомоста
Авария произошла на одной из четырех нитей энергомоста, объединяющего Краснодарский край с Крымом. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.
Повреждения получила одна фаза Тамань — Кафа, что сократило ресурсы резерва полуострова на 25%. По словам Рукавишникова, три остальные линии работают исправно, но переключение на них займет некоторое время.
"Для этого придется использовать кабель диаметром приблизительно 200–250 мм, достаточно жесткий. И (его. — Прим. ред.) надо переключить на ту поврежденную фазу, которая есть. Одну жилу мы уже использовали — это такой первый звоночек", — отметил министр.
Рукавишников также указал на необходимость использования собственных источников энергии на полуострове и применения энергомоста только в качестве резервного источника питания.