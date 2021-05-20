Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:31   20 Мая 2021
Происшествия

Министр энергетики Крыма сообщил об аварии на одной из нитей энергомоста

Министр энергетики Крыма сообщил об аварии на одной из нитей энергомоста

Авария произошла на одной из четырех нитей энергомоста, объединяющего Краснодарский край с Крымом. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.

Повреждения получила одна фаза Тамань — Кафа, что сократило ресурсы резерва полуострова на 25%. По словам Рукавишникова, три остальные линии работают исправно, но переключение на них займет некоторое время.

"Для этого придется использовать кабель диаметром приблизительно 200–250 мм, достаточно жесткий. И (его. — Прим. ред.) надо переключить на ту поврежденную фазу, которая есть. Одну жилу мы уже использовали — это такой первый звоночек", — отметил министр.

Рукавишников также указал на необходимость использования собственных источников энергии на полуострове и применения энергомоста только в качестве резервного источника питания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#крым #краснодарский край #тамань

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров