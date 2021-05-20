«Сюрреализм»: Русскую жену итальянца из Приморья лишили гражданства РФ

Гражданке России аннулировали паспорт после того, как она не смогла ответить на вопрос, где она находилась 6 февраля 1992 года.

Гражданин Италии, сыровар Марко Мельпиньяно, уже семь лет проживающий во Владивостоке с русской женой и ребенком, опубликовал в Instagram пост о том, что его супругу накануне лишили гражданства РФ. По словам иностранца, все произошло на финальной стадии в отделении УФМС уже после сбора документов и заполнения заявлений.

«32 года человек живет и думает что гражданин РФ, получает документы, которые об этом свидетельствуют, (казалось бы)... Учится в РФ, ходит в садик, работает, в конце концов налоги платит... а тут сюрприз», — негодует итальянец.

По словам Мельпиньяно, имея перед глазами паспорт его супруги, сотрудница службы уточнила, точно ли та является гражданкой России. А после спросила, где девушка находилась 6 февраля 1992 года — в то время ей было 2 года 8 месяцев, пояснил мужчина.

«Короче: если вы не можете подтвердить факт нахождения на территории РФ на 1992 год 6 февраля (и оба родителя у вас русские так как априори никогда не были гражданами других стран), то вас могут лишить как паспорта, так и гражданства!» — возмутился автор поста.

Иностранец отметил, что намеревался и сам оформить российское гражданство, поскольку состоит в браке с русской девушкой, однако в этом ему отказали из-за аннулирования паспорта жены.