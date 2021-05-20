17:12 20 Мая 2021Политика
МИД России озвучил новый критерий для списка недружественных государств
Москва может включить отношение к российскому мемориальному наследию за границей в критерий добавления в список недружественных государств.
Москва может включить отношение к российскому мемориальному наследию за границей в критерий добавления в список недружественных государств.
Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".
По словам Богданова, под критерием подразумеваются идеи третьих стран о переносе памятников советским героям, воинских перезахоронениях и актах вандализма.
Замминистра отметил, что ряд западных стран пытается сфальсифицировать историю, поставив под сомнение освободительную миссию Красной армии в Европе. В МИД сочли возможным ответить на такие действия включением государств в список недружественных к России стран.