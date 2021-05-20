Познер рассказал, как его впечатлили "пронзительные голубые глаза" Ельцина

Тележурналист Владимир Познер на своем официальном сайте поделился впечатлениями от встречи с будущим на тот момент президентом РФ Борисом Ельциным.

Тележурналист Владимир Познер на своем официальном сайте поделился впечатлениями от встречи с будущим на тот момент президентом РФ Борисом Ельциным.

Познер беседовал с Ельциным, когда последний работал в Госстрое. Встреча прошла на улице Новый Арбат в Москве. По словам журналиста, будущий глава государства выглядел потрясающе: "такие пронзительные голубые глаза, розовые щеки" и идеально сидящий костюм.

Ведущий охарактеризовал образ собеседника как "русского красавца". Однако интервью запретили выпускать на отечественном телевидении. По мнению Познера, причиной мог послужить "слишком хороший" внешний вид Ельцина. Несмотря на запрет, видео с беседой было украдено и показано в эфире в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.