Верховный суд в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP

Верховный суд России 21 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете на территории РФ и признании террористическим сетевого неонацистского движения NS/WP.

Верховный суд России 21 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете на территории РФ и признании террористическим сетевого неонацистского движения NS/WP.

Процесс начнется в 10:00 и пройдет в закрытом режиме. Генпрокуратура и МВД собрали материалы, подкрепляющие исковые намерения. В ведомствах считают, что удовлетворение судебного требования станет шагом в совершенствовании правовых механизмов борьбы с массовым распространением идей неонацистского движения среди молодежи.

NS/WP — сетевое движение, консолидирующее неонацистские молодежные объединения в разных российских городах. Группы действуют в закрытом конспиративном режиме и имеют общую идеологию, название и задачи. Участники таких объединений стремятся осуществить захват государственной власти и создать на территории европейской части страны так называемое "расово чистое", "белое" государство, прибегая к радикальным методам.

Представители NS/WP были неоднократно судимы, в частности, за поджог храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге и жестокое убийство студента юридического факультета Казанского федерального университета.

С 2010 года в РФ была пресечена деятельность 18 неонацистских группировок NS/WP, причастных к совершению преступлений террористической направленности.