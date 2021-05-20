Понасенков рассказал, какую песню хочет исполнить на «Евровидении»

Историк уверен, что певица Манижа не сможет достойно представить страну на международном конкурсе.

Известный историк, оперный певец и режиссер Евгений Понасенков намекнул, что может выступить на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». В этом году Россию поедет представлять певица таджикского происхождения Манижа Сангин, которую ученый окрестил «лахудрой».

«Если бы мне дали возможность выступить на "Евровидении", это было бы гораздо приличнее, чем эта прыгающая и кричащая лахудра [Манижа], непонятно во что одетая. Это было бы удивительно. На фоне всего этого бардака вокруг, ведь там же выступает черт знает кто», — заявил Понасенков.

В разговоре с «Политикой Сегодня» историк посетовал, что современные артисты пытаются поразить публику искусственно созданным голосом и электронными эффектами, однако истинное мастерство исполнителя заключается в умении петь.

«Все забыли, как вообще звучит человек сам по себе. Об этом надо напоминать. <…> В мировом репертуаре есть сотни прекрасных эстрадных вещей, которые я бы мог исполнить на "Евровидении". Можно было бы спеть композиции [французской певицы] Мирей Матье, [шансонье Шарля] Азнавура или что-то более классическое», — предположил Понасенков.

По мнению оперного тенора, зрители «Евровидения» с удовольствием бы прикоснулись к классике и послушали неаполитанскую песню «Marechiare». В свое время ее на итальянском языке исполнял советский эстрадный певец Муслим Магомаев.