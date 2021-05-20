В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве чиновниц Минпромторга

Сотрудники Следственного комитета ходатайствуют об аресте задержанных высокопоставленных чиновниц Министерства промышленности и торговли России.

Сотрудники Следственного комитета ходатайствуют об аресте задержанных высокопоставленных чиновниц Министерства промышленности и торговли России.

Как сообщает МК, правоохранители задержали в Москве двух крупных сотрудниц Минпромторга России. Чиновниц подозревают в мошенничестве. Все обстоятельства дела пока не раскрываются. Есть информация, что женщины замешаны в махинациях внутри самого ведомства. СК направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых.

По данным издания, одна из задержанных занимает пост заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Вторая фигурантка ушла из министерства в 2017 году и заняла должность замгубернатора Новгородской области.

Накануне сообщалось о задержании директора департамента ведомства Павла Серватинского. Он проходит по делу о превышении должностных полномочий.