Минниханов заявил, что «рано или поздно» въезд в Казань станет платным

Глава БДД Рифкат Минниханов считает, что платный проезд простимулирует местных жителей пересесть на общественный транспорт и избавит город от пробок на дорогах.

Руководитель госучреждения «Безопасность дорожного движения» (БДД) в Татарстане Рифкат Минниханов рассказал о том, что въезд в Казань могут сделать платным. По его словам, в пригороде региональной столицы активно строятся дома, а, значит, пробки на въезде и выезде из города в будущем неизбежны.

«Рано или поздно придется сделать въезд в город платным», — приводит слова главы БДД издание «БИЗНЕС Online».

Минниханов предложил создать вокруг города кольцевую систему и установить градуированную стоимость проезда. Таким образом, жители выезжающие из города, к примеру, на дачу, смогут сделать это бесплатно, а вот за то, чтобы вернуться обратно, придется заплатить.

По мнению чиновника, так казанским властям удастся решить проблему с пробками — жители будут чаще пользоваться общественным транспортом и реже ездить на автомобилях.

«Я всегда был за полноценный общественный транспорт. За выделенную полосу нам от прокуратуры неоднократно доставалось. Но когда такая полоса есть, на ней машины не стоят», — отметил Минниханов.

При этом директор БДД объяснил, что для создания платных дорог потребуется политическое решение, с которым можно «мучиться всю жизнь».