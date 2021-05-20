16:58 20 Мая 2021Армия
Президент Азербайджана заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Ереваном
Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией по вопросу делимитации границы. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией по вопросу делимитации границы. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
По его словам, Баку готов в кратчайшие сроки начать переговоры с Ереваном по вопросу делимитации границы.
Ранее стало известно, что азербайджанские военные пытались провести работы «по уточнению границ» на одном из участков армяно-азербайджанской разграничительной линии, после чего Ереван обвинил Баку в провокации.
Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны оказать содействие Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы.