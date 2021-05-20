Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:58   20 Мая 2021
Армия

Президент Азербайджана заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Ереваном

Президент Азербайджана заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Ереваном

Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией по вопросу делимитации границы. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

По его словам, Баку готов в кратчайшие сроки начать переговоры с Ереваном по вопросу делимитации границы.

Ранее стало известно, что азербайджанские военные пытались провести работы «по уточнению границ» на одном из участков армяно-азербайджанской разграничительной линии, после чего Ереван обвинил Баку в провокации.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны оказать содействие Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#азербайджан #алиев #армеения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров