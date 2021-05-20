Президент Азербайджана заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Ереваном

Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией по вопросу делимитации границы. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией по вопросу делимитации границы. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

По его словам, Баку готов в кратчайшие сроки начать переговоры с Ереваном по вопросу делимитации границы.

Ранее стало известно, что азербайджанские военные пытались провести работы «по уточнению границ» на одном из участков армяно-азербайджанской разграничительной линии, после чего Ереван обвинил Баку в провокации.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны оказать содействие Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы.