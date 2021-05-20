«Лапти надень»: украинцы осудили Зеленского за русскую косоворотку вместо вышиванки

Зеленский хотел порадовать сограждан поздравлением в «День вышиванки», но получил в ответ ненависть.

Владимир Зеленский хотел порадовать соотечественников поздравлением в украинский национальный «День вышиванки», но получил в ответ жесточайшую критику.

Оказалось, президент Украины по незнанию сфотографировался не в вышиванке, а в косоворотке — традиционной русской рубахе с косым воротом, то есть с разрезом сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек.

«Вышитая рубашка — наша гордость, наш символ и сокровище. Она — наша сила и идентичность. Она — одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки!» — написал Зеленский в Twitter.

Вишита сорочка – наша гордість, наш символ і скарб. Вона – наша сила й ідентичність. Вона – одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки! ???????? pic.twitter.com/8apKN5Bxzb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2021

Вышиванка же считается украинской и белорусской национальной одеждой: у нее нет косого ворота, а украшена она более обширным вышитым орнаментом. Фасоны действительно различаются: в современной Украине вышиванки стали трендом среди националистически настроенных политиков — например, в ней выступал перед публикой радикал и экс-нардеп Олег Тягнибок.

Украинские пользователи в долгу не остались и сразу же продемонстрировали Зеленскому разницу между русской косовороткой и украинской вышиванкой, а некоторые и вовсе начали нецензурно оскорблять президента за нелепую путаницу. Другие же возмущались более корректно.

«Какой российский интернет-магазин в этом году предоставил вам нашу национальную одежду для фотосессии?», — выразила недовольство украинка Маргарита И.

Владеющие фотошопом умельцы уже добавили к образу Зеленского балалайку и черный картуз с красным цветком. Один из пользователей отметил, что русская народная рубашка идет президенту Украины гораздо больше, чем украинская вышиванка, и посоветовал надевать ее «хоть каждый день».

«Ты еще лапти забыл одеть», — добавил другой украинский пользователь Twitter ( орфография сохранена - прим.ред.)

Отреагировали на новый стиль Зеленского и российские граждане. Так, житель Тверской области увидел в косоворотке президента Украины «наш, тверской покрой», а также напомнил об удобстве несправедливо забытого предмета гардероба — «наклонился в огороде за огурчиком, или за столом за рюмкой — и крестик не вываливается».

Ранее Министерство культуры Украины попыталось номинировать борщ на звание «украинского культурного наследия» в списке ЮНЕСКО. О том, как русско-украинский скандал с национальной принадлежностью борща докатился до США — читайте в нашей статье.