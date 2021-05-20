16:50 20 Мая 2021Россия
Путин напомнил о том, что в РФ самое современное ядерное оружие в мире
В ходе заседания оргкомитета «Победа» президент РФ рассказал о преимуществах России в сфере ядерного сдерживания.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что у России самые современные средства ядерного сдерживания в мире.
«Для многих это звучит странным, но у нас более чем все в порядке. У нас самые современные из всех ядерных держав силы ядерного сдерживания. Вот можно твердо это утверждать», — сказал он.
Путин напомнил о том, что на сегодняшний день только РФ обладает гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».
«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли, самые современные беспилотные аппараты», — уточнил президент РФ.
Ранее Путин пригрозил «выбить зубы» недоброжелателям, которые намереваются «откусить что-то» от России.