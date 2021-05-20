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16:50   20 Мая 2021
Россия

Путин напомнил о том, что в РФ самое современное ядерное оружие в мире

Путин напомнил о том, что в РФ самое современное ядерное оружие в мире

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что у России самые современные средства ядерного сдерживания в мире.

«Для многих это звучит странным, но у нас более чем все в порядке. У нас самые современные из всех ядерных держав силы ядерного сдерживания. Вот можно твердо это утверждать», — сказал он.

Путин напомнил о том, что на сегодняшний день только РФ обладает гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».

«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли, самые современные беспилотные аппараты», — уточнил президент РФ.

Ранее Путин пригрозил «выбить зубы» недоброжелателям, которые намереваются «откусить что-то» от России.

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#россия #путин #сдерживание #ядерное оружие

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