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17:12   20 Мая 2021
Россия

Ростовчанина освободили из тюрьмы после обнаружения ошибок судьи

Ростовчанина освободили из тюрьмы после обнаружения ошибок судьи

Высшая квалификационная коллегия судей нашла нарушения в работе коллеги из Железнодорожного районного суда в Ростова-на-Дону Андрея Лиманского, который в 2019 году на десять с половиной лет отправил в колонию мужчину за сбыт крупной партии наркотиков.

Поскольку заседания проходили с множественными процессуальными нарушениями, осужденного освободили из тюрьмы.

Помимо внесения в протокол неверных сведений, Лиманского уличили в затягивании заседаний — из девяти месяцев, что длились суды, четыре были предоставлены прокурору для подготовки доказательной базы. Также судья нарушил состязательность сторон, определив и огласив доказательства без ходатайства обвинения и исследования материалов.

В качестве наказания коллегия судей ограничилась предупреждением в адрес ростовского коллеги.

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