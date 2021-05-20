Ростовчанина освободили из тюрьмы после обнаружения ошибок судьи

Мужчина мог провести в колонии десять с половиной лет, но был освобожден из-за нарушений в работе судьи.

Высшая квалификационная коллегия судей нашла нарушения в работе коллеги из Железнодорожного районного суда в Ростова-на-Дону Андрея Лиманского, который в 2019 году на десять с половиной лет отправил в колонию мужчину за сбыт крупной партии наркотиков.

Поскольку заседания проходили с множественными процессуальными нарушениями, осужденного освободили из тюрьмы.

Помимо внесения в протокол неверных сведений, Лиманского уличили в затягивании заседаний — из девяти месяцев, что длились суды, четыре были предоставлены прокурору для подготовки доказательной базы. Также судья нарушил состязательность сторон, определив и огласив доказательства без ходатайства обвинения и исследования материалов.

В качестве наказания коллегия судей ограничилась предупреждением в адрес ростовского коллеги.