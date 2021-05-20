Индюки, трансгендеры и Верка Сердючка: самые необычные номера в истории «Евровидения»

Вместе с Евгением Понасенковым собираем топ худших выступлений в истории песенного конкурса.

Как уже отмечал депутат Госдумы Виталий Милонов, рейтинги музыкального конкурса «Евровидение» в России падают. То ли музыка в душе россиян понемногу затихает, то ли тяга к духовному просвещению отсутствует, то ли самой духовности на международной эстраде становится все меньше.

Так или иначе, некоторые выступления на сцене «Евровидения» забудутся не скоро. Многие россияне, к примеру, еще помнят вылезающую из рояля балерину, на фоне которой молодой и в меру горячий Дима Билан (в миру Виктор Белан) исполнял «Never let you go», или стареющую на глазах Анастасию Приходько с пронзительным обращением к матери на украинском языке.

История «Евровидения» помнит не только продуманные по концепции и музыкальной составляющей номера. Конкурс всегда ругали за чрезмерный артистизм, к которому прибегают участники в надежде завоевать первое место. Именно о таких номерах рассуждаем вместе с драматическим тенором, режиссером и известным историком Евгением Понасенковым.

Индюк по-ирландски

Ирландию по праву можно назвать «Королевой Евровидения»: страна побеждала в международном конкурсе семь раз и еще четыре раза завоевывала второе место. С такими серьезными соперниками трудно соревноваться, однако в 2008 году ирландские композиторы и режиссеры, судя по всему, решили расслабиться.

В тот год главный приз завоевал Дима Билан (удерживать любовь ему не пришлось, тогда он выступал с песней «Believe»). За несколько дней до этого, в полуфинале конкурса, на сцене появился «Индюк Дастин» (Dustin the Turkey). Кукольный персонаж, известный каждому ребенку в Ирландии, официально представил страну с песней «Двенадцать баллов Ирландии» (Irelande douze pointe).

Члены жюри стараний тряпичного индюка не оценили. Полученных баллов (в количестве 22 штук) не хватило Ирландии, чтобы пройти в финал. Схлестнуться с Биланом на одной сцене «Дастину из Дублина» не пришлось.

Проще некуда

Принято считать, что эффектность шоу на «Евровидении» является чуть ли не более важной составляющей, чем музыка и исполнение. Британский поп-дуэт Jemini, который представил Соединенное Королевство в 2003 году, не стал долго размышлять ни над одним из вышеперечисленных критериев успешного выступления.

Джемма Эбби и Крис Кромби вышли на главную сцену и исполнили заводную композицию «Cry, Baby», нехитро пританцовывая в такт музыке. Певцы допустили лишь одну роковую оплошность: абсолютно весь текст Jemini спели мимо нот.

Казалось бы, разве можно сделать выступление проще? Украинскому певцу и пародисту Андрею Данилко потребовалось четыре года, чтобы дать ответ на этот вопрос. Можно, и еще как.

В 2007 году альтер эго Данилко Верка Сердючка вышла на сцену «Евровидения» от Украины и спела следующий текст:

Sieben, Sieben, Ai lyu lyu Sieben, Sieben, Ein, zwei Sieben, Sieben, Ai lyu lyu Ein, zwei, drei. Dancing!

Как ни странно, композиция под названием «Dancing Lasha Tumbai» поразила судей «Евровидения» в самое сердце. В тот год Украина заняла на конкурсе второе место, отстав от Марии Шерифович из Сербии всего на несколько десятков очков.

Тяжелая победа

Немецкую считалочку Андрей Данилко проговаривал на арене в Хельсинки. Финляндия приняла у себя международный конкурс на правах победителя 2006 года. Именно тогда вместо изящных балерин и экстравагантных певцов на сцену от североевропейской страны вышла хард-рок-группа Lordi с песней «Hard Rock Hallelujah».

Песня произвела фурор и позволила Финляндии впервые занять призовое место на «Евровидении». Для этого стране понадобилось пройти путь длиною в 45 лет. На втором месте, удивленный неожиданным решением судей, стоял Дима Билан, исполнивший в тот день свою знаменитую «Never let you go».

Второе место досталось России и в 2012 году. Удивить пресытившуюся публику страна решила национальными напевами в современной танцевальной обработке. Коллектив «Бурановские бабушки» завоевал приз зрительских симпатий, и еще больше года колесил по свету с гастролями и своим хитом «Party For Everybody».

Бородатый век

Сейчас можно говорить о том, что пресловутый «век толерантности», захвативший Европу и половину Соединенных Штатов, начался в конкретный день. 10 мая 2014 года главную сцену «Евровидения» осветили софиты, с потолка посыпались золотые звезды, и зрители впервые увидели на сцене певца-трансгендера. То бы австриец Томас Нойвирт, более известный, как Кончита Вурст – триумфатор «Евровидения-2014» и исполнитель баллады «Rise Like a Phoenix».

Еще никогда выступление певца (или певицы?) на сцене конкурса не сопровождалось таким количеством критики и иронии. Общество буквально разделилось на две части: одни хвалили Австрию за «смелость», другие — ругали за образ прекрасной нимфы с густой растительностью на лице.

Спустя несколько лет славные традиции леволиберальных кругов на «Евровидении» решили продолжить и российские композиторы. В 2021 году страну представляет певица таджикского происхождения Манижа Сангин, она же просто Манижа, которая будет воспевать «русских женщин» в финале конкурса.

Оперный певец и историк Евгений Понасенков в разговоре с «Политикой Сегодня» признался, что к «Евровидению» на фоне подобных номеров относится несерьезно. Несколько дней назад ученый стал гостем шоу «Вечерний Ургант», где лично исполнил композицию Джея Шона «Ride It». Понасенков допустил, что его выход на сцену международного конкурса был бы куда «приличнее», чем выступления других современных исполнителей.

«Любое телевидение – это всего лишь передатчик, и, если показывать что-то талантливое и хорошее, то это, по естественным причинам, хорошо. Если бы мне дали возможность выступить на "Евровидении", это было бы гораздо приличнее, чем эта прыгающая и кричащая лахудра [Манижа], непонятно во что одетая. Это было бы удивительно на фоне всего этого бардака вокруг, ведь там же выступает черт знает кто. Они просто посмотрели, как ходят по сцене белые люди, и пытаются повторить это», — удивился Понасенков.

С предложением отправить Маэстро на «Евровидение» выступили комментаторы YouTube. Напомним, ролик с Евгением Понасенковым на «Первом канале» набрал больше просмотров, чем визит известнейшего актера Роберта Де Ниро на ту же передачу.

Финал «Евровидения-2022» пройдет в Роттердаме 22 мая. Певица Манижа вошла в число 26 участников, которым предстоит побороться за первое место.