В Совфеде РФ оценили сдержанный оптимизм Лаврова по итогам встречи с Блинкеном

Осторожный оптимизм со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном вселяет уверенность в эффективность встречи.

Осторожный оптимизм со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном вселяет уверенность в эффективность встречи.

Стороны достигли определенных успехов во время разговора. Так, например, они оба признали опасность сложившихся отношений между США и Россией. Главы дипломатии пришли к необходимости как можно скорее начать решать проблемы, существующие у Москвы и Вашингтона. В ходе разговора Блинкен и Лавров выделили точки соприкосновения государств по вопросам иранской ядерной программы, пандемии, климата и другим.

"Понравился сдержанный оптимизм главы нашего МИД по итогам. Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак", — отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Facebook.

Ранее Лавров провел переговоры с Блинкеном на полях Арктического форума в Рейкьявике. Встреча стала первой для глав дипломатии России и США.