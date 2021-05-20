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16:13   20 Мая 2021
Россия

Омский губернатор Бурков заявил о возможности «переезда» после второго срока

Омский губернатор Бурков заявил о возможности «переезда» после второго срока

Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал решение федеральных властей ограничить количество сроков на посту главы региона. По прошествии двух «пятилеток» показывать эффективную работу становится сложнее, считает управленец.

«В первую очередь начинают замыливаться глаза. Во-вторых, кто-то уже перегорает со временем, уже нет желания. Максимально, я считаю, два срока для работы губернатором. Потом можно работать, но нужно менять регион», — сказал Бурков в беседе с ГТРК «Иртыш».

 Отметим, что сам Бурков находится «у руля» четвертый год — он был избран главой Омской области в 2017 году.

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#россия #омская область #бурков

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