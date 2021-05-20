Спектакль МХАТ им. М. Горького вошел в программу ПМЭФ

"Росконгресс" внес спектакль МХАТ им. М. Горького "Лес" в программу фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума.

"Росконгресс" внес спектакль МХАТ им. М. Горького "Лес" в программу фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума.

Единственный показ спектакля состоится в театре "Балтийский дом" 2 июня 2021 года. Постановка отличается от классики Островского. В новом спектакле "Лес" будут присутствовать необычные декорации, костюмы, музыка, что позволит по-другому взглянуть на смысл классической пьесы. Перед зрителями ПМЭФ развернется история алчности и жестокости героев, которым сопоставят благородные поступки положительных персонажей.

Главные роли исполнят Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, а также артисты МХАТ Надежда Маркина и Алиса Гребенщикова, сообщает Медиагруппа "Патриот".