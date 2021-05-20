«На меня взъелись»: Волкову из «Тату» критикуют из-за огромных губ и «Единой России»

Юлия Волкова выпустила второй предвыборный ролик, в котором рассказала о негативной реакции общества на свое выдвижение в депутаты Госдумы.

Внезапно ушедшая в политику звезда «нулевых» и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о негативной реакции российского общества на свое выдвижение в депутаты Госдумы от Ивановской области на праймериз «Единой России».

Юлия выпустила второй видеоролик, в котором призналась, что «не ожидала такой бурной реакции» на свое программное обращение и отметила, что за политическую активность ее критикуют три группы населения: оппозиция, сторонники правящей власти и аполитичные граждане. Представители оппозиции якобы ревностно относятся к тому, что Волкова говорит о реальных проблемах в Ивановской области.

«Оппозиция на меня взъелась за то, что я говорю о проблемах, о которых только они привыкли говорить. Но я не побоялась воспользоваться трибуной партии «Единая Россия», открытой для всех площадкой, и сказать вслух о проблемах и бедах в Ивановской области. Или у нас запрет на это для тех, кто не ассоциирует себя с оппозицией?», — вопрошает Волкова.

Юлия Волкова пожаловалась на травлю после предвыборного ролика и проехалась по хейтерам «Оппозиция на меня взъелась за то, что я говорю о проблемах, о которых только они привыкли говорить» pic.twitter.com/2KIfInaOkD — URA.RU (@ura_ru) May 20, 2021

Те, кто поддерживают власть, осуждают певицу за другое: откровенное амплуа в составе «Тату», неординарная внешность со следами пластических процедур, песни «на любителя» и несерьезность артистки.

«Те, кто нейтральные, говорят, что все это цирк, который разыграла сама "Единая Россия", чтобы привлечь внимание к праймериз. Но от отношения ко мне и моей личности эти проблемы [в Ивановской области, — прим.ред.] не решаются. И если кто-то умнее, чем я, возьмется за решение этих глобальных проблем, то я буду считать, что не зря сделала свой первый шаг в политике», — заключила певица.

В прошлом обращении Волкова отмечала ряд областных проблем: высокий уровень коррупции ивановских чиновников, одиночество ивановских женщин, вынужденную трудовую миграцию местных мужчин в столицу и «дороги, которых нет».

Примечательно, что в интервью журналу «Москвич» в августе прошлого года Волкова не упоминала Ивановскую область и заявляла, что с рождения живет и проводит досуг в Москве. На вопрос о том, что она хотела бы изменить в родном городе, певица ответила, что не хочет ничего менять и ей «нравится, что происходит сегодня и сейчас».

Волкова также заявляла, что Москва для нее всегда «на первом месте». Второе место тоже досталось не Иваново, а Лос-Анджелесу — в 2014 году певица признавалась в любви Соединенным Штатам и объявляла, что патриоткой себя не считает.

Подробнее о том, как россияне встречают экс-солистку «Тату» на пути к Госдуме — читайте в нашей статье.