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15:32   20 Мая 2021
Общество

Собянин заверил, что взрывного роста случаев коронавируса в Москве нет

Собянин заверил, что взрывного роста случаев коронавируса в Москве нет

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, однако взрывного роста случаев коронавируса в городе нет, заверил мэр Сергей Собянин.

Московские специалисты ведут тщательный мониторинг ситуации с распространением COVID-19. По словам Собянина, прирост новых случаев коронавируса продолжается в городе, однако взрыва заболеваемости нет.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве с января 2021 года. Врачи используют для процедуры препараты отечественного производства "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

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#москва #собянин #коронавирус

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