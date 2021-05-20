Собянин заверил, что взрывного роста случаев коронавируса в Москве нет

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, однако взрывного роста случаев коронавируса в городе нет, заверил мэр Сергей Собянин.

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, однако взрывного роста случаев коронавируса в городе нет, заверил мэр Сергей Собянин.

Московские специалисты ведут тщательный мониторинг ситуации с распространением COVID-19. По словам Собянина, прирост новых случаев коронавируса продолжается в городе, однако взрыва заболеваемости нет.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Москве с января 2021 года. Врачи используют для процедуры препараты отечественного производства "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".