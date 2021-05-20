Путин предупредил о способности РФ "выбить зубы" за попытки "что-то откусить" от нее

Попытки "откусить что-то" от России могут обернуться выбитыми зубами. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

Попытки "откусить что-то" от России могут обернуться выбитыми зубами. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

Некоторые публично заявляют о том, что богатства Сибири не должны принадлежать только России. Такие заявления вызывают недоумение, признался Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Недоброжелатели нередко пытаются "откусить что-то" от России. Страна может выбить зубы за такие намерения, чтобы никто больше "не смог кусаться", предупредил президент.