Сивков рассказал о преимуществах появления в РФ палубных истребителей Су-57

Военно-морской флот России, получив палубную версию истребителя Су-57, моментально станет одним из самых конкурентоспособных флотов в мире.

Военно-морской флот России, получив палубную версию истребителя Су-57, моментально станет одним из самых конкурентоспособных флотов в мире.

Такое мнение в беседе с изданием «ПолитРоссия» высказал военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, члена Морской коллегии при российском правительстве Владимира Поспелова о том, что истребитель пятого поколения Су-57 можно было бы превратить в палубный самолет.

Для этого, по словам Поспелова, конструкторам пришлось бы провести перерасчет характеристик Су-57 под базирование на корабле. Это касается в первую очередь складывающегося крыла и элементов, соединенных с тормозными устройствами, так как обычный самолет не может воспринимать динамические нагрузки, возникающие при зацепе за крюк во время посадки на палубу корабля.

В настоящее время на вооружении в ВМФ России имеется лишь один авианосец «Адмирал Кузнецов», полностью укомплектованный палубными самолетами МиГ-29К и Су-33.

Однако, как заявил Константин Сивков, корабельная версия истребителя Су-57 необходима российскому флоту, и не должно даже возникать вопроса о целесообразности этого вопроса.

«Конечно, это необходимо. А, учитывая тот факт, что сейчас рассматривается вопрос о закладке сразу трех новых авианосцев, я бы назвал палубную версию Су-57 жизненно необходимой, — подчеркнул военный эксперт. — Да, Су-33 – это еще достаточно современная машина. Но на вооружении иностранных флотов уже находятся самолеты поколения «4++" и даже американский F-35, который относится к пятому поколению».

Поэтому Россия тоже должна проводить модернизацию своей палубной авиации, и для этого нужно брать самый мощный и совершенный из имеющихся у нее самолетов.

Истребитель пятого поколения Су-57, уверен Сивков, способен противостоять без исключения всем современным иностранным истребителям, в том числе и американским F-22 и F-35. Таким образом, если Су-57 будет модернизирован в палубный самолет, а для этого, по мнению эксперта, нет никаких серьезных технических препятствий, это автоматически сделает палубную авиацию ВМФ РФ самой конкурентоспособной в мире.

«Су-57 и Су-33 – это самолеты, которые по своим массо-габаритным характеристикам находятся примерно в одном классе. Все же остальные характеристики у 57-го, в том числе и посадочные, находятся на более высоком техническом уровне, просто потому что он на 30 лет моложе. Так что это вполне осуществимо, особенно, если такая задача действительно ставится», – объяснил Константин Сивков.

По словам эксперта, американские авианосцы всегда имели ударный характер, а авианосцы России в то же время проходили по классу кораблей ПВО (противовоздушной обороны). Поэтому для России крайне важно обзавестись мощным палубным истребителем, даже если он будет уступать каким-то другим видам самолетов, например, американскому палубному истребителю-бомбардировщику F-18, в оснащении ракетно-ударным оружием.

«Если у нас появится авианосец с авиакрылом, состоящем из Су-57, то американцам придется очень тяжело. Поскольку противостоять нашему истребителю на море у ВМС США нет никаких возможностей, — подчеркнул эксперт. — Их передовые самолеты F-35 по всем техническим характеристикам серьезно уступают нашему Су-57. Если же говорить про F-18, то они являются самолетами четвертого поколения, то есть тоже проиграют в воздушном бою».

Таким образом, заключил Сивков, даже один российский авианосец с небольшой палубной группой из 30 истребителей Су-57 сможет успешно противостоять авианосцу ВМС США, чья авиагруппа насчитывает 60 самолетов.