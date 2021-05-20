Правительство РФ утвердило правила возврата части стоимости путевки в детские лагеря

Программа будет действовать с 25 мая по 15 сентября включительно.

Правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина утвердило правила возврата части стоимости путевок в детские лагеря. Программа начнет действовать 25 мая и продлится до 15 сентября включительно. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По условиям программы возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тыс. рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней», — уточнили в кабмине.

Список регионов, участников программы, определит Ростуризм. Принять участие смогу более 350 тысяч российских семей.

«Утвержденные правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. Обратить на это внимание в послании Федеральному Собранию поручил президент. На решение этой задачи выделено 5 млрд рублей», — говориться на сайте.

Напомним, 12 мая 2021 года Правительство РФ приняло решение о продлении туристического кешбэка до конца года.