Зеленский рассказал, что станет личным провалом Байдена

Будущие переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена представляют угрозу для Киева. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Будущие переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена представляют угрозу для Киева. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

В Киеве 20 мая проходит пресс-конференция главы Незалежной по итогам второго года президентства. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Зеленский заявил, что видит угрозу в предстоящих переговорах глав РФ и США, а также в отмене санкций против "Северного потока — 2".

По мнению президента Украины, отмена санкций в отношении российского газопровода будет означать проигрыш Вашингтона и личный провал Байдена. Россия таким образом одержит серьезную геополитическую победу, заключил Зеленский.