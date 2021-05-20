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14:56   20 Мая 2021
Происшествия

Задержание подростка с оружием в школе Петербурга попало на видео

Задержание подростка с оружием в школе Петербурга попало на видео

Кадры задержания 17-летнего парня, который ходил рядом со школой в Калининском районе, опубликовали в Сети. Правоохранители обнаружили у него пистолет с пластмассовыми шариками.

На видео два сотрудника Росгвардии наклонили страйкболиста к капоту машины. На задержанном надеты черная экипировка с поясной кобурой.

В настоящее время оперативники работают с юношей, решившим прийти в учебное заведение в необычном обмундировании. Директор школы рассказала, что у мальчика не было проблем с дисциплиной и у него почти не было друзей.

Подросток появился утром на территории учебного заведения и сильно напугал учащихся и сотрудников школы своим подозрительным нарядом.

После стрельбы в Казани в школах России срочно усилили меры безопасности. Напомним, 19-летний подросток 11 мая напал с ружьем на гимназию. В результате инцидента погибли девять человек.

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