Захарова рассказала, какое слово доминировало на встрече Лаврова и Блинкена

Доминирующим словом с начала встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Рейкьявике и до ее окончания было слово «конструктивно».

Доминирующим словом с начала встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Рейкьявике и до ее окончания было слово «конструктивно».

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, обсуждая с ведущим передачи Владимиром Соловьевым первую очную встречу глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

«По итогам встречи, это слово, которое произнес Сергей Викторович, "конструктивно", я думаю, что оно доминировало с самого начала встречи до ее завершения», — подчеркнула Захарова.

Также пресс-секретарь МИД напомнила, что встреча Лаврова и Блинкена состоялась, как развитие прошедшего в апреле текущего года телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Соответственно главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальную повестку, которая была задана в ходе телефонной беседы глав государств, и не могли не обсудить дипломатическую турбулентность, коснувшуюся и российских и американских загранучреждений. За этой ситуацией, по словам Марии Захаровой, следил весь мир.

Напомним, встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, состоялась минувшей ночью в рамках министерской сессии Арктического совета, которая прошла в столице Исландии – городе Рейкьявик.

Перед началом встречи Сергей Лавров заявил журналистам, что на переговорах стороны планируют подготовить предложения, в том числе и по вопросам стратегической стабильности, которые будут обсуждать на предстоящей личной встрече президенты РФ и США. Также Лавров добавил, что Россия готова заняться «разгребанием завалов», оставшихся в российско-американских отношениях от предыдущих администраций США.