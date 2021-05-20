Модель эротической фотосессии в ОАЭ стала жертвой насильника на Украине

Одна из участниц скандальной съемки в стиле ню на балконе в Дубае рассказала, что в Днепре ее избили и изнасиловали.

Одна из участниц скандальной съемки в стиле ню на балконе в Дубае рассказала, что в Днепре ее избили и изнасиловали.

Со слов девушки, нападение произошло после того, как она вместе с другими девушками вернулась на Украину. На вечеринке с друзьями она познакомилась с мужчиной. Когда разговор зашел про ту самую скандальную съемку, новый знакомый начал упрекать девушку в том, что она "занимается не тем".

Украинка подчеркнула, что обидчик был знаком с ее другом, который следил за историей из Дубая. При личной встрече мужчина соврал о месте работы и своем семейном положении.

В начале апреля в соцсетях появилось видео, на котором обнаженные девушки позируют фотографу на балконе небоскреба в Дубае. Участниц фотосессии сразу же задержали, ими оказались 12 гражданок Украины.