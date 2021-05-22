Опрос: более половины французов считают число мигрантов угрожающим

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

64% французов считают, что страна должна прекратить прием беженцев, так как они многократно увеличивают возможность террористических актов во Франции.. Об этом сообщается в ежегодном исследовании «Барометр братства», которое проводит компания Labo de la Fraternitе.

Также несмотря на то, что 85 процентов респондентов заявили, что разнообразие — «это хорошо», 74 процента заявили, что разнообразие создает проблемы и конфликты в обществе.

Результаты опроса появились всего через несколько дней после того, как бывший переговорщик страны в Совете по Brexit Мишель Барнье шокировал многих, предложив правительству закрыть страну для мигрантов на следующие три-пять лет.

«Существует риск "взрыва", особенно в отношении иммиграции <...> Нам нужно ввести мораторий на иммиграцию. Нам нужно время, чтобы оценить, проверить и, возможно, изменить нашу иммиграционную политику», — заявил Барнье.

Некоторые французские СМИ сравнивают такую жесткую позицию с политикой лидера национал-консервативной партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен. Они предполагают, что Барнье может баллотироваться на пост президента Франции в следующем году.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Ранее около 20 французских отставных генералов и более 1000 офицеров различного ранга отправили президенту Франции Эммануэлю Макрону публичное письмо, где предупредили об угрозах расовой войны.