14:35 20 Мая 2021Общество
Путин назвал причину попыток извратить историю Великой Отечественной войны
Россия стала чаще сталкиваться с попытками оболгать историю, а также пересмотреть роль Красной армии, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Россия стала чаще сталкиваться с попытками оболгать историю, а также пересмотреть роль Красной армии, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Причина попыток извратить историю Великой Отечественной войны заключается в сдерживании России, объяснил глава государства.
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