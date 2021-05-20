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14:35   20 Мая 2021
Общество

Путин назвал причину попыток извратить историю Великой Отечественной войны

Путин назвал причину попыток извратить историю Великой Отечественной войны

Россия стала чаще сталкиваться с попытками оболгать историю, а также пересмотреть роль Красной армии, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Причина попыток извратить историю Великой Отечественной войны заключается в сдерживании России, объяснил глава государства.

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