В Кремле объяснили название списка недружественных стран

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что определение «недружественные», применяемое в отношении некоторых стран, связано с их политикой.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что определение «недружественные», применяемое в отношении некоторых стран, связано с их политикой.

Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналистов, из-за чего в России стало использоваться такое определение, как "недружественное государство".

"Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать — недружественным государством", — ответил Песков.

Он подчеркнул, что "то же самое" касается и термина "иностранный агент". По словам Пескова, так называются СМИ, получающие средства из-за рубежа.