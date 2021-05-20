14:32 20 Мая 2021Политика
В Кремле объяснили название списка недружественных стран
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что определение «недружественные», применяемое в отношении некоторых стран, связано с их политикой.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что определение «недружественные», применяемое в отношении некоторых стран, связано с их политикой.
Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналистов, из-за чего в России стало использоваться такое определение, как "недружественное государство".
"Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать — недружественным государством", — ответил Песков.
Он подчеркнул, что "то же самое" касается и термина "иностранный агент". По словам Пескова, так называются СМИ, получающие средства из-за рубежа.