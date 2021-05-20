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14:23   20 Мая 2021
Политика

Зеленский отказался давать характеристику президенту России

Зеленский отказался давать характеристику президенту России

Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о главе РФ Владимире Путине. Он объяснил это тем, что неосторожные слова могут стать причиной эскалации.

Слова украинского президента прозвучали во время пресс-конференции, посвященной итогам двух лет его нахождения на посту главы государства. Зеленский также подчеркнул, что ему нужны прямые контакты с российским лидером по ситуации в Донбассе.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что его офис уже начал контакты с Администрацией президента РФ. Позже в Кремле подтвердили их наличие между представителями обоих президентов.

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#путин #украина #зеленский #Россия и Украина

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