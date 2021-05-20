Зеленский заявил, что ему рано говорить о втором президентском сроке

Рано рассуждать об участии в следующих выборах главы государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Рано рассуждать об участии в следующих выборах главы государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос о переизбрании на второй президентский срок Зеленский ответил в четверг на пресс-конференции по итогам двухлетия управления страной. В 2019 году в ходе предвыборной кампании он сообщил, что планирует баллотироваться на пост президента только на один срок.

На пресс-конференции Зеленский также рассказал, что 24 августа на территории Украины пройдет масштабный военный парад по случаю 30-летия независимости страны.