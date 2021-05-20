ВВС Польши раскрыли подробности "захвата" военного самолета

Представитель ведомства прокомментировала ситуацию с сигналом о захвате Boeing 737-86X и назвала инцидент тактическим учением.

Представитель ведомства прокомментировала ситуацию с сигналом о захвате Boeing 737-86X и назвала инцидент тактическим учением.

Представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская рассказала, что эпизод с "захватом" авиалайнера с пассажирами на борту проходил в рамках тактических учений. Так ВВС страны готовят пилотов к противодействию террористическим атакам.

Напомним, согласно данным ресурса OpenSky Network, военный самолет Boeing 737-86X отправил диспетчеру код с сигналом о захвате судна. В этот момент лайнер пролетал около границы с Чехией и двигался в сторону Кракова. На борту самолета якобы находились высокопоставленные чины ВВС Польши.