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14:11   20 Мая 2021
Происшествия

ВВС Польши раскрыли подробности "захвата" военного самолета

ВВС Польши раскрыли подробности "захвата" военного самолета

Представитель ведомства прокомментировала ситуацию с сигналом о захвате Boeing 737-86X и назвала инцидент тактическим учением.

Представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская рассказала, что эпизод с "захватом" авиалайнера с пассажирами на борту проходил в рамках тактических учений. Так ВВС страны готовят пилотов к противодействию террористическим атакам.

Напомним, согласно данным ресурса OpenSky Network, военный самолет Boeing 737-86X отправил диспетчеру код с сигналом о захвате судна. В этот момент лайнер пролетал около границы с Чехией и двигался в сторону Кракова. На борту самолета якобы находились высокопоставленные чины ВВС Польши.

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