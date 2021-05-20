Зеленский предложил привлечь США к переговорам по Донбассу

Киев намерен предложить всеукраинский референдум по ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

Киев намерен предложить всеукраинский референдум по ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

По словам украинского лидера, у него есть планы А, В и С — о прекращении гражданской войны на Украине и "возвращении" территорий. Зеленский пообещал представить обществу референдум с соответствующей тематикой.

Кроме того, глава Незалежной уверен в необходимости прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию в Донбассе. Также Зеленский предложил привлечь к переговорам США.