Россия за день. Главное: платный въезд в Казань, судья-нарушитель и рейс Самара-Париж

Чиновник из Казани предложил сделать въезд в город платным, в Ростовской области судью уличили в нарушениях при вынесении вердикта, а из Самары запустят прямые рейсы в Париж.

Республика Татарстан. Глава татарстанского ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов предложил сделать въезд в Казань платным. Он высказал идею создать вокруг города несколько колец с разной стоимостью проезда.

Омская область. Омский губернатор Александр Бурков заявил, что руководить одним и тем же регионом больше двух сроков — неэффективно, поскольку за годы работы «замыливается глаз». При этом глава области добавил, что выходом из ситуации является продолжение карьеры в другом субъекте РФ.

Приморский край. Жительницу Владивостока лишили гражданства РФ из-за того, что она не смогла ответить на вопрос, где находилась 6 февраля 1992 года (ей было около трех лет). Об этом рассказал ее супруг-итальянец Марко Мельпиньяно, который живет в России уже восьмой год. Из-за инцидента он тоже не смог получить российский паспорт.

Сахалинская область. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в ближайшее время на Сахалине не будет кадровых перестановок. Он отметил, что его устраивает работа губернатора региона Валерия Лимаренко. Недовольным жителям он посоветовал работать над развитием вместе с правительством.

Республика Бурятия. Верховный суд Бурятии счел приговор бывшему главе Баргузинского района Алексею Балуеву слишком мягким и ужесточил наказание, заменив штраф в 130 тысяч рублей на четыре года условного срока. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий.

Воронежская область. Губернатор Воронежской области Александр Гусев анонсировал встречу с супругой зампреда Госдумы Татьяной Гордеевой. Повод личной беседы не афишируется, однако местные СМИ полагают, что она послужит поднятию рейтинга вице-спикера Думы перед выборами.

Ростовская область. Высшая квалификационная коллегия судей России вынесла предупреждение судье Железнодорожного района Андрею Лиманскому. Ранее он с грубыми нарушениями процесса отправил мужчину в колонию на десять лет за торговлю наркотиками. Его приговор отменен.

Саратовская область. У осужденного за взяточничество бывшего главы ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Мусина конфискуют полученные «на лапу» 13 млн рублей. Ранее суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Самарская область. Авиакомпания «Ираэро» анонсировала запуск рейсов в Париж из самарского аэропорта Курумоч. Планируется, что продажа билетов начнется после снятия ограничений во Франции, а самолеты будут летать раз в неделю и вмещать до 100 пассажиров.

Главе департамента образования Самары Елене Чернеге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она ради улучшения отчетности незаконно сокращала очередь в детсады, определяя детей в недостроенные учреждения.

Пермский край. В Перми на 85-ом году жизни скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Он руководил регионом с 1996 по 2000 годы. Причина смерти политика не уточняется.

Хабаровский край. В Хабаровске предложили создать Экспертный совет, который будет проверять принимаемые депутатами решения на соответствие федеральному законодательству. На сегодняшний день прокуратура регулярно делает замечания гордуме из-за подобных несостыковках.

Забайкальский край. Бывший заместитель мэра Читы и экс-председатель комитета городского хозяйства Андрей Галиморданов в суде не признал вину в злоупотреблении полномочиями при восстановлении зданий после урагана в 2017 году. По его словам, его знакомый, он же глава подрядной организации, не обогатился на работах, а стоимость контракта с ним по итогу была даже снижена.

Новосибирская область. Комиссия по этике новосибирского горсовета не нашла оскорблений в высказывании депутата Игоря Украинцева в адрес мэра Анатолия Локтя. Разбирательства инициировал сам градоначальник после жесткого обращения в свой адрес на декабрьском заседании.

Липецкая область. В управлении образования и науки Липецка сообщили, что на территорию детских лагерей этим летом не будут допускать родителей. Также там сохранится запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.