Налоговый вычет можно будет вернуть дистанционно

Закон об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ вступил в силу 20 мая.

Сегодня, 20 мая, вступил в силу закон, согласно которому налоговый вычет можно получить через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, не заполняя форму 3-НДФЛ и не предоставляя подтверждающие документы.

По мнению председателя ГД Вячеслава Володина, закон упростит жизнь многим. Он добавил, что «важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации».

Действие закона распространяется на вычеты, право на получение которых возникло с 1 января 2020 года.

Благодаря вступившему в силу закону станет проще получить имущественные (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете) налоговые вычеты.

Пользователям, у которых есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не придется заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Коммуникация с налоговой будет происходить через личный кабинет, представители службы будут проверять право налогоплательщика на вычет самостоятельно.

Напомним, 20 апреля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ.