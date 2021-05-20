ЕГЭ провалил экзамен. Госдума хочет усовершенствовать систему оценки знаний

Опросы говорят о том, что из года в год россияне все больше недовольны системой ЕГЭ. Многие депутаты согласились с мнением народа.

Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не прошла проверку временем. Методом оценки знаний школьников недовольны все, от простых россиян до парламентариев из Госдумы.

Результатами соцопроса на эту тему поделились специалисты портала SuperJob, которые узнали мнение 1600 россиян из разных регионов. Подавляющее большинство опрошенных (68%, 7 из 10 человек) хотели бы, чтобы ЕГЭ в стране отменили. Люди сомневаются в том, что система объективно оценивает уровень знаний выпускников: детей «натаскивают» на решение конкретных задач, не оставляя пространства для «интеллектуальных маневров».

Примечательно, что с такой позицией выступили россияне в возрасте от 35 до 44 лет, то есть те, кто никогда не проходил через ЕГЭ. У молодежи другое мнение: 16% опрошенных оценивают экзамен «исключительно положительно». В качестве аргументов приводят снижение уровня коррупции в вузах и объективное сравнение уровня знаний в разных регионах. Для талантливых школьников из отдаленных уголков России тестирование может стать «социальным лифтом», считают сторонники Единого госэкзамена.

Последних, к слову, с каждым годом становится все меньше, утверждают эксперты SuperJob. Если сейчас оценку «отлично» ЕГЭ поставило 16% опрошенных, то в мае прошлого года их было 25%. Тогда специалисты портала проводили аналогичный опрос.

С теми, кто не доверяет нынешней системе проверки знаний, солидарен вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Уже вторую неделю чиновник призывает отменить ЕГЭ. «Клеточки и тесты», считает он, не помогут исправить поколение, которому в наши дни «страшно передавать страну». В последнем заявлении Толстой и вовсе приравнял экзамен к 131 статье УК РФ:

«Это [ЕГЭ] необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования».

Это не единственное похожее мнение, озвученное в стенах Госдумы. Неделей ранее зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев заверил журналистов, что ЕГЭ, «как сама система, себя не оправдала», и его отмена в России – лишь дело времени.

«В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди. Но поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займет достаточно долгое время», — сказал народный избранник.

Коллега Зайцева по комитету Госдумы, доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко занял в споре о судьбе Единого госэкзамена нейтральную позицию. С «насильственной» формулировкой Петра Толстого депутат не согласился, однако о проблемах в части оценки знаний в стране молчать не стал.

Первый зампреда комитета по образованию и науке в разговоре с «Политикой сегодня» напомнил о старте ЕГЭ в 2001 году (тогда первые тестовые листки раздали якутским и чувашским школьникам). По мнению Онищенко, в те дни систему внедряли в отечественное образование «силовым методом», наскоком. Просто так отменить экзамен и перечеркнуть многолетние старания было бы неверным решением, считает ученый:

«Внедряли ЕГЭ быстро, безапелляционно. Тогда ни преподавательские кадры, ни школьники готовы к этому не были. Если мы сейчас будет действовать по той же методологии, то мы наломаем дров еще больше. <…> Я вижу, что мы немного затормозились и уже более десяти лет крутим одну и ту же пластинку, не совершенствуем ЕГЭ. Только в этом году систему проведения экзамена решили поменять, да и то только из-за коронавируса».

Геннадий Онищенко раскритиковал подход создателей ЕГЭ к оценке знаний выпускников. Напомним, экзамен представляет собой решение задач в трех частях, каждая из которых сложнее предыдущей. «Тестовая» классификация не позволяет оценить «образовательный диапазон» человека, уровень его эрудиции и образ мышления. Раньше за это отвечало собеседование с экзаменационной комиссией, посетовал депутат Госдумы.

Отменять ЕГЭ необязательно, но закрывать глаза на недостатки системы и пренебрегать улучшением – недопустимо, подвел итог Онищенко.

«Нужно расширять диапазон и формы оценки результатов образования. Должен быть не только тест, но и устный экзамен по тем направлениям, которые человек избрал. К тому же действующая система отрезает право людей поступать в вуз после перерыва, например, службы в армии. Как же человек сдаст школьную программу в формате ЕГЭ, если он ее серьезно подзабыл? Мы идем на поводу, мы отрезаем человеку право получать образование. Сейчас одни категорически против, другие категорически за. Такая поляризация говорит о том, что ни те ни другие не правы», — заключил академик РАН.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2022 году Единый государственный экзамен будут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто собрался поступать в вуз. Чтобы получить аттестат, школьникам нужно будет сдать русский язык и математику базового или профильного уровня.