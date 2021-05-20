Белоцерковская осудила людей, которые забыли о Борисе Грачевском

Вдова создателя "Ералаша" Екатерина Белоцерковская осудила поклонников и бывших приятелей Бориса Грачевского за то, что они слишком быстро забыли о покойном кинематографисте.

Вдова создателя "Ералаша" Екатерина Белоцерковская осудила поклонников и бывших приятелей Бориса Грачевского за то, что они слишком быстро забыли о покойном кинематографисте.

С момента смерти именитого режиссера прошло четыре месяца, однако его молодая вдова, актриса Екатерина Белоцерковская до сих пор не может отпустить покойного мужа и с горечью переживает утрату. Она поделилась с фанатами в блоге Instagram своими мыслями о том, что многие начали забывать ее талантливого супруга.

"Твое плечо всегда было рядом. Ты был главным во всем и везде. Я была не просто замужем, а именно ЗА мужем. И никто не смел нас обижать. Люблю тебя очень сильно и буду любить всегда! Я буду стараться ради нашего сына! Таких, как ты, нет. Жаль, что многие все забыли, но Бог им судья", — с горечью высказалась Белоцерковская, заговорив о забвении памяти режиссера.

Вдова продолжает регулярно навещать могилу любимого мужа, делясь этими трогательными походами с поклонниками. Она призналась, что не собирается еще раз выходить замуж и сохранит верность Грачевскому до самой старости. Своим утешением она называет годовалого сына режиссера, который помог ей выдержать смерть мужа.