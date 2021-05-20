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13:24   20 Мая 2021
Политика

Дмитрий Песков дал позитивную оценку встрече Лаврова и Блинкена

Дмитрий Песков дал позитивную оценку встрече Лаврова и Блинкена

Встреча главы МИД России и госсекретаря США является позитивным сигналом в отношениях Москвы и Вашингтона. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе своего ежедневного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ рассказал, что разговор российского министра Сергея Лаврова с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном был конструктивным.

"Событие, которое заслуживает позитивной оценки", — охарактеризовал диалог Песков.

Прошедшие переговоры Лаврова и Блинкена, безусловно, помогут в анализе, который Москва проводит по встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

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#песков #лавров #Блинкен

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