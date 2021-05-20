Песков оценил отказ США от введения санкций против "Северного потока —2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что изменение позиции США по поводу газопровода "Северный поток — 2" стало позитивным сигналом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что изменение позиции США по поводу газопровода "Северный поток — 2" стало позитивным сигналом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что отказ от санкций в отношении компании-строителя газопровода отвечает американским национальным интересам. Песков в разговоре с журналистами не стал отвечать на вопрос, связано ли такое решение с готовящейся встречей президентов России и США. Однако он заметил, что отказ от санкций говорит о позитивном сигнале.

"Это позитивный сигнал, безусловно", — сказал Песков.

Строительство газопровода "Северный поток — 2" находится на завершающем этапе. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что изменение позиции США по санкциям против проекта просто не создает лишних препятствий.